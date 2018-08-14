Мінінфраструктури опублікувало рейтинг пунктуальності авіакомпаній

Рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній очолила "Роза вітрів"

В Україні опубліковано рейтинг пунктуальності авіакомпаній за липень 2018 року. Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За словами Омеляна, при складанні рейтингу враховувався ряд показників. У той же час представлено рейтинг українських та іноземних авіакомпаній, які літають в Україну.

"Ввели такоє диференційовану оцінку: виконання рейсів точно в зазначений час (допускається запізнення до 15 хв), із затримкою від 15 до 30 хв, до і більше двох годин", - додав Омелян.

Зазначимо, рейтинг українських авіакомпаній очолила "Роза вітрів". До топ-5 також увійшли "Мотор Січ", МАУ, Azur Air і "ФАНейр".

Рейтинг іноземних компаній, які літають до України, очолила Alitalia. Далі йдуть Belavia, Qatar Airways, Georgian Airways і Air Baltic.

Нагадаємо, сьогодні авіакомпанія Ernest скасувала черговий рейс з аеропорту Львова до Неаполя (Італія). Причину авіакомпанія не повідомила.

До цього РБК-Україна повідомляло, що українська авіакомпанія Bravo Airways припинила обслуговувати напрямок Київ-Люблін-Київ. Це сталося через два місяці після запуску рейсу.