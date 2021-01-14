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В Украине определили условия создания ВГА. Закон вступил в силу

Автор: Юлия Струк

В Украине определили условия создания военно-гражданских администраций. Сегодня соответствующий закон вступил в силу.

Вчера документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон гласит, что ВГА могут образовываться в объединенных территориальных общинах. Их могут создавать в случае, если Центральная избирательная комиссия установит невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.

Такие администрации также образуются на территории теробщин, если их сельские, поселковые, городские советы и/или их исполнительные органы не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами полномочия, в том числе в результате фактического самороспуска или самоустранения от выполнения своих полномочий.

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Увольнение руководителей ВГА

Руководителя ВГА населенных пунктов увольняет с должности руководитель соответствующей областной военно-гражданской администрации в случае:

  • нарушения им Конституции Украины и законов Украины;
  • потери им гражданства, выявления факта двойного гражданства;
  • признания его судом недееспособным;
  • выезда на жительство в другую страну;
  • вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
  • нарушения им требований относительно несовместимости;
  • заявления об увольнении с должности по собственному желанию;
  • прекращения полномочий соответствующей ВГА населенных пунктов;
  • по инициативе руководителя областной военно-гражданской администрации и по другим основаниям, предусмотренным законом.

Если областная ВГА не образована, такого руководителя увольняет глава Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. А в случае образования ВГА в районе проведения Операции объединенных сил - Командующий объединенных сил.

Напомним, парламент принял данный закон во втором чтении 17 декабря.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада приняла этот закон за основу в начале сентября.

Так, в конце июля прошлого года президент Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке Луганской области.

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