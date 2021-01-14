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В Україні визначили умови створення ВЦА. Закон набрав чинності

Україна, Четвер 14 січня 2021 09:16
В Україні визначили умови створення ВЦА. Закон набрав чинності
Фото: "Голос України" (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

В Україні визначили умови створення військово-цивільних адміністрацій. Сьогодні відповідний закон набрав чинності.

Вчора документ був опублікований у виданні "Голос України".

Закон говорить, що ВЦА можуть утворюватися в об'єднаних територіальних громадах. Їх можуть створювати в разі, якщо Центральна виборча комісія встановить неможливість забезпечити підготовку і проведення місцевих виборів на окремих територіях.

Такі адміністрації також утворюються на території тергромад, якщо їх сільські, селищні, міські ради та/або їх виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами повноваження, у тому числі в результаті фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень.

Звільнення керівників ВЦА

Керівника ВЦА населених пунктів звільняє з посади керівник відповідної обласної військово-цивільної адміністрації у разі:

  • порушення ним Конституції України і законів України;
  • втрати ним громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;
  • визнання його судом недієздатним;
  • виїзду на проживання в іншу країну;
  • вступу щодо нього в законну силу обвинувального вироку суду;
  • порушення ним вимог щодо несумісності;
  • заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
  • припинення повноважень відповідної ВЦА населених пунктів;
  • з ініціативи керівника обласної військово-цивільної адміністрації та з інших підстав, передбачених законом.

Якщо обласна ВЦА не утворилася, такого керівника звільняє глава Антитерористичного центру при Службі безпеки України. А у разі утворення ВЦА в районі проведення Операції об'єднаних сил - Командувач об'єднаних сил.

Нагадаємо, парламент ухвалив цей закон у другому читанні 17 грудня.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада прийняла цей закон за основу на початку вересня.

Так, у кінці липня минулого року президент Володимир Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію в Сєверодонецьку Луганської області.

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