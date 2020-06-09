В Украине определили лучшие монеты года

Определены победители конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2019 год. Представители Национального банка Украины, Национальной академии наук Украины, Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, национальных музеев, эксперты из изобразительного искусства и нумизматики назвали победителей.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В номинации "Лучшая монета года" победа присуждена набору из четырех памятных монет "Пектораль" (серебро, номинал каждой монеты 10 гривен).

В номинации "Лучшее раскрытие темы" - памятной монете "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" (нейзильбер, номинал монеты 5 гривен).

Напомним, конкурс "Лучшая монета года Украины" проводится ежегодно с 2005 года и проходит в два этапа. Первый этап конкурса, в течение которого проголосовало более двух тысяч человек, продолжался с 3 февраля до 6 апреля этого года.

Отметим, что в мае прошлого года были подведены итоги конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2018 год.

Победа в номинациях "Лучшая монета года" и "Лучшее раскрытие темы" присуждена памятным монетам набора "К 100-летию Национальной академии наук Украины": "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство" (серебро, номинал каждой монеты-5 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины выпустил 25 марта 2019 года памятные монеты "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины".