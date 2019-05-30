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Порошенко передал 1,75 млн грн на помощь армии

Новости » Политика    30.05.2019 - 17:48
Порошенко передал 1,75 млн грн на помощь армии
Фото: savelife.in.ua

1,75 млн грн Порошенко выиграл в суде

Пятый президент Украины Петр Порошенко передает фонду "Повернись живим" и волонтеру из Львова, основателю магазина военного снаряжения "Резервист" Богдану Масляку, 1,75 млн грн. Об этом он заявил сегодня, 30 мая, в ходе встречи с основателем Фонда Виталием Дейнегой и Богданом Масляком, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте фонда.

Средства между благотворителями будут поделены поровну – по 875 тыс. грн. 1,75 млн грн политик выиграл в суде.

Фонд планирует потратить средства на организацию работы национального отбора в сборную Украины на Invictus Games.

"Мы еще не определились окончательно, но наиболее вероятный вариант – деньги будут использованы на организацию национального отбора в сборную Украины на Invictus Games в Гааге в 2020 году", – прокомментировал Дейнега.

Как известно, ранее на ВВС опубликовали материал, где указали, что посредники Порошенко заплатили не менее 400 тыс. долларов за первую встречу с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Порошенко заявил, что эта информация не соответствует действительности и подал в суд. В результате адвокаты политика выиграли дело: суд в Лондоне признал материал ВВС однобоким и взыскал с журналистов денежную моральную компенсацию.

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