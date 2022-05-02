В Украине определили дату ежегодной индексации пенсий: что предусматривает закон

Президент Украины подписал закон о совершенствовании пенсионного законодательства (2040-IX). Законом определено 1 марта датой ежегодной индексации пенсий для всех категорий пенсионеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Согласно документу, пенсии будут индексированы в том числе военным, государственным служащим, ученым, должностным лицам органов местного самоуправления.
Индексация всех пенсий будет проводиться с 1 марта на общих условиях с учетом одного показателя коэффициента увеличения в порядке, определенном Кабинетом министров.
Также законом предусмотрено:
Напомним, пенсии украинцев в результате индексации с 1 марта 2022 года в среднем выросли на 380 гривен. Повышенные пенсии получили около 10 млн получателей.
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