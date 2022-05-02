В Украине определили дату ежегодной индексации пенсий: что предусматривает закон

Согласно документу, пенсии будут индексированы в том числе военным, государственным служащим, ученым, должностным лицам органов местного самоуправления.

Индексация всех пенсий будет проводиться с 1 марта на общих условиях с учетом одного показателя коэффициента увеличения в порядке, определенном Кабинетом министров.

Также законом предусмотрено:

восстановление права на досрочный выход на пенсию лицам, уволенным с работы в связи с реорганизацией/ликвидацией предприятия или по состоянию здоровья (не более чем за полтора года до достижения пенсионного возраста);

предоставление права на досрочную пенсию родителям детей, больных тяжелым редким заболеванием.

Напомним, пенсии украинцев в результате индексации с 1 марта 2022 года в среднем выросли на 380 гривен. Повышенные пенсии получили около 10 млн получателей.