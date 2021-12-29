В Україні близько 10 тисяч правоохоронців охоронятимуть порядок у новорічну ніч

У новорічну ніч порядок в Україні охоронятиме близько 10 тисяч правоохоронців. Серед їхніх завдань - запобігання хуліганським діям та порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України .

"Порядок під час масових заходів буде забезпечувати близько 10 тисяч правоохоронців, з них дві тисячі - військовослужбовці Національної гвардії України", - заявив в ході наради глава Нацполіції ігор Клименко.

Він додав, що робота правоохоронців у новорічну ніч буде спрямована на попередження хуліганських дій, запобігання порушенням правил дорожнього руху та травмування українців при запуску салютних установок і петард у громадських місцях.

"Дуже багато автомобілів, багато сімей їдуть на відпочинок, до рідних. Повинні забезпечити безпеку і надавати допомогу, особливо враховуючи сьогоднішні погодні умови", - додав Клименко.

За словами глави Нацполіції, святкові заходи заплановані як мінімум в 500 населених пунктах. На цьому тлі правоохоронці планують налагодити взаємодію з органами місцевого самоврядування щодо планування заходів безпеки.