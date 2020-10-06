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В Украине ограничили размер штрафов по микрокредитам: Зеленский подписал закон

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй". Документом предусматриваются ограничения размеров штрафов по микрокредитам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Законом кредитные договора, которые заключаются сроком до одного месяца и общим размером, который не превышает одной минимальной заработной платы, относятся к потребительским кредитам и к ним применяются требований закона Украины "О потребительском кредитовании".

Также законом устанавливается максимальная совокупная сумма штрафов и пени, которая может быть начислена за нарушение выполнения обязательств по таким кредитам в размере, не превышающем двойную сумму полученного кредита.

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Запрещается изменять процентную ставку в худшую для потребителя сторону и применять штрафы и пени за одно и то же нарушение. Это защитит граждан от штрафов и пени, сумма которых на сегодня может в разы превышать сумму кредита.

Закон вступает в силу 1 января 2021 года.

Напомним, 15 сентября Верховная рада ограничила размер штрафов по микрокредитам в Украине.

Кроме того, в Украине с 4 июля банкам запретили взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина.

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