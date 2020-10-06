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В Україні обмежили розмір штрафів по мікрокредитах: Зеленський підписав закон

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін у деякі закони України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій". Документом передбачаються обмеження розмірів штрафів по мікрокредитах.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Законом кредитні договори, які укладаються строком до одного місяця і загальним розміром, що не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, відносяться до споживчих кредитів і до них застосовуються вимог закону України "Про споживче кредитування".

Також законом встановлюється максимальна сукупна сума штрафів та пені, яка може бути нарахована за порушення виконання зобов'язань за такими кредитами у розмірі, що не перевищує подвійну суму отриманого кредиту.

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Забороняється змінювати процентну ставку в гіршу для споживача бік і застосовувати штрафи і пені за одне і те ж порушення. Це захистить громадян від штрафів та пені, сума яких на сьогодні може в рази перевищувати суму кредиту.

Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, 15 вересня Верховна рада обмежила розмір штрафів за мікрокредитів в Україні.

Крім того, в Україні з 4 липня банкам заборонили стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину.

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