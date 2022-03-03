В Украине ограничены разговоры с украинских сим-карт в Россию
Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов. Такие меры необходимы для того, чтобы российские военные не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Беларусь.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной связи.
Также подобные ограничения действуют для абонентов, пользующихся фиксированной связью.
"Мобильные операторы ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт. Это сделано так же, чтобы оккупационные войска не могли в ходе своих постоянных мародерств похищать сим-карты и использовать их", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 февраля около 4 утра президент России Владимир Путин объявил "специальную военную операцию на Донбассе". По его словам, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины".
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