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В Украине ограничены разговоры с украинских сим-карт в Россию

Новина українською →
Украина, Четверг 03 марта 2022 21:34
В Украине ограничены разговоры с украинских сим-карт в Россию Фото: в Украине ограничены разговоры с украинских сим-карт в Россию (pixabay)
Автор: Каролина Гайдук

Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов. Такие меры необходимы для того, чтобы российские военные не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной связи.

Также подобные ограничения действуют для абонентов, пользующихся фиксированной связью.

"Мобильные операторы ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт. Это сделано так же, чтобы оккупационные войска не могли в ходе своих постоянных мародерств похищать сим-карты и использовать их", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля около 4 утра президент России Владимир Путин объявил "специальную военную операцию на Донбассе". По его словам, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины".

Российские войска обстреливают как военные объекты, так и мирное население. Сегодня прошел второй раунд переговоров с Россией, однако урегулирование вопроса не произошло. Стороны продолжат переговоры в третьем раунде в ближайшее время

Отметим, что все аварийные бригады "ДТЭК Сети" задействованы в ликвидации последствий вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре и скорейшему восстановлению электроснабжения потребителей.

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