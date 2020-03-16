В Україні обмежать усі внутрішні пасажирські перевезення

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Обмеження набудуть чинності з 12:00 18 березня

В Україні з 18 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу обмежать міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Міністерство інфраструктури з 12:00 18 березня заборонить залізничний, авіа - і автобусне сполучення, а також міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

При цьому міські перевезення можуть здійснюватися в режимі не більше 10 осіб у маршрутках і не більше 20 осіб автобусах, трамваях і тролейбусах.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Володимир Зеленський розповів про низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Крім того, Президент обіцяє максимально часто інформувати співгромадян про актуальну ситуацію щодо протидії недузі. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 16 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав ввести режим надзвичайної ситуації в Чернівецькій і Житомирській областях, де раніше були виявлені випадки коронавируса.

До цього він закликав посилити карантин по всій країні. Очікується, що вже з завтрашнього дня всі заклади культури, торгово-розважальні центри, ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування та розваг будуть закриті для відвідувачів.

Крім того, в містах України, де є метрополітени, буде заборонено їхню роботу. Очікується, що ці заходи будуть перешкоджати поширенню коронавірусу.