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В Україні обмежать кількість учасників масових зібрань

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 16:51
В Україні обмежать кількість учасників масових зібрань
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України обмежить кількість учасників масових заходів в Україні. Після масових заходів у регіонах зростає кількість заражених коронавірусом.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Отже, ми пропонуємо такі нововведення в моделі адаптивного карантину. Міняємо правила за кількістю людей у масових зборах. Наші розрахунки показують, що після проведення концертів з масовим скупченням людей в регіонах кількість хворих істотно зростала", - зазначив він.

Так, в "зеленій зоні" на масових заходах зможуть не більше 50 осіб. У" жовтій зоні" - не більше 30 осіб, а в "помаранчевій" - не більше 20 осіб.

При цьому буде дозволено проведення спортивних заходів, в яких беруть участь спортсмени, але без глядачів.

Шмигаль зазначив, що глядачі зможуть бути присутніми на міжнародних зібраннях, однак з дозволу Міністерства охорони здоров'я України.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні буде продовжено до кінця року.

Крім того, після канікул шкільні заклади перейдуть на дистанційне навчання.

Додамо, що Україна готується до нової хвилі COVID-19. Президент вже дав ряд доручень, зокрема, про переведення університетів на дистанційне навчання.

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