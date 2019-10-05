В Украине официально живет почти 400 тысяч иностранцев

В Украине официально проживает около 400 тысяч иностранцев. Об этом сообщила Государственная миграционная служба, предает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

"По имеющимся в Миграционной службе статистическим данным, по состоянию на 1 сентября 2019 в Украине на учете находится 280 тысяч 872 иностранца, проживающие на основании вида на жительство, и 114 тысяч 394 иностранцев, проживающие в Украине на основании временного вида на жительство", - сообщили в Миграционной службе.

По данным Государственной службы статистики, на 1 августа количество населения в Украине составляло почти 42 млн.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в Украине планируют ввести платный проезд дорогами для автомобилей на иностранных номерах. По словам министра, в ближайшее время в Верховную раду планируется внесение соответствующего законопроекта. Также министр отметил, что в следующем году на украинские дороги планируют выделить дополнительные средства.

Добавим, комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной раде принять законопроект №9402, которым предусматривается разрешить въезд иностранцев в Украину только по биометрическим паспортам.