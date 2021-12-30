В Украине одобрили госстратегию управления лесами: что она предусматривает
В Украине одобрили государственную стратегию управления лесами до 2035 года. Документ разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны о вызовах и угрозах национальной безопасности в экологической сфере.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".
Среди имеющихся проблем действующей системы управления лесами:
- несбалансированность функций,
- отсутствие надлежащего финансирования,
- наличие коррупции,
- незаконные рубки,
- низкий уровень доверия общества к лесоводам, отсутствие надлежащей рекреационной инфраструктуры,
- не слишком высокий уровень посещения лесов украинцами.
Закреплены ключевые цели для решения этих проблем:
- внедрение эффективного управления лесами путем реформирования действующей системы,
- обеспечение устойчивости лесов к изменению климата,
- проведение цифровизации отрасли и развитие рекреации,
- создание надлежащей системы подготовки специалистов и развитие научного потенциала.
"Благодаря выполнению стратегии ожидается увеличение общего запаса лесов Украины не менее чем до 2,5 млрд куб. метров, повышение уровня абсорбции парниковых газов, обновление заказников, строительство и ремонт лесных дорог", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет введена открытая электронная информационная система в сфере управления лесами. Предусмотрено создание современной материально-технической базы научно-исследовательских учреждений и системы подготовки кадров для лесной отрасли.
Сегодня общая площадь лесного фонда Украины составляет 10,4 млн га, что составляет 15,9% от всей территории страны. Украина занимает 9 место в Европе по площади лесов и 6 место по запасу древесины.