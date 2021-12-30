В Україні схвалили держстратегію управління лісами: що вона передбачає

В Україні схвалили державну стратегію управління лісами до 2035 року. Документ розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони про виклики і загрози національній безпеці в екологічній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Урядовий портал ".

Серед наявних проблем діючої системи управління лісами:

незбалансованість функцій,

відсутність належного фінансування,

наявність корупції,

незаконні рубки,

низький рівень довіри суспільства до лісівників, відсутність належної рекреаційної інфраструктури,

не надто високий рівень відвідування лісів українцями.

Закріплено ключові цілі для вирішення цих проблем:

запровадження ефективного управління лісами шляхом реформування діючої системи,

забезпечення стійкості лісів до зміни клімату,

проведення цифровізації галузі та розвиток рекреації,

створення належної системи підготовки фахівців і розвиток наукового потенціалу.

"Завдяки виконанню стратегії очікується збільшення загального запасу лісів України не менше ніж до 2,5 млрд куб. метрів, підвищення рівня абсорбції парникових газів, оновлення заказників, будівництво та ремонт лісових доріг тощо", - йдеться у повідомленні.

Крім того, буде запроваджено відкриту електронну інформаційну систему у сфері управління лісами. Передбачено створення сучасної матеріально-технічної бази науково-дослідних установ та системи підготовки кадрів для лісової галузі.

Сьогодні загальна площа лісового фонду України становить 10,4 млн га, що складає 15,9% від всієї території країни. Україна займає 9 місце в Європі за площею лісів та 6 місце за запасом деревини.