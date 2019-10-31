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В Україні одна область не підключено до опалення

Новини » Суспільство     31.10.2019 - 11:52
В Україні одна область не підключено до опалення
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Херсонській області ще не розпочато опалення житлових будинків

В Україні отопление житлового фонду розпочато в 23 областях, непідключеній залишається Херсонська область. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

Згідно з даними міністерства, станом на 8:30 ранку 31 жовтня, до опалення підключено 75,9% об'єктів соціального фонду та 68,4% житлових будинків.

Закарпатська область має 100% показник підключення опалення об'єктів соціального фонду. У п'ятірку з найвищим показником також входять Чернівецька (96,3%), Вінницька (96,0%), Чернігівська (96,0%) та Рівненська (95,2%) області.

Серед житлового фонду найбільші показники мають Вінницька (99,3%), Житомирська (99,7%), Хмельницька (96,8), Черкаська (98,5%) області і Київ (98,7%).

В Україні одна область не підключено до опалення

Нагадаємо, 29 жовтня у Львові розпочалося опалення житлового фонду. Станом на ранок 30 жовтня, тепло було в 99% житлових будинків.

Також РБК-Україна повідомляло, що згідно заяві "Нафтогазу", Україна готова до сталого проходження опалювального сезону навіть без транзиту газу з Росії в країни Євросоюзу.

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