UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о сильном ветре 19 февраля в Украине. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

19 февраля ночью и утром в западных и большинстве северных областей, днем на большей части территории страны порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и области 19 февраля утром и днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, на эти выходные в Украине будет потепление. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +11.

Кроме того, в субботу в Украине прогнозируется шквальный ветер, порывы которого будут достигать до 15-20 м/с.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеШтормовое предупреждение