В Україні оголошено штормове попередження на завтра
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (GettyImages)
Синоптики попередили про сильний вітер 19 лютого в Україні. Оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
19 лютого вночі та вранці у західних та більшості північних областей, вдень на більшій частині території країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та області 19 лютого вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, на ці вихідні в Україні буде потепління. Температура повітря коливатиметься від +4 до +11.
Крім того, у суботу в Україні прогнозується шквальний вітер, пориви якого сягатимуть до 15-20 м/с.