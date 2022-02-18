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В Україні оголошено штормове попередження на завтра

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 13:54
В Україні оголошено штормове попередження на завтра Фото: в Україні оголошено штормове попередження (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про сильний вітер 19 лютого в Україні. Оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

19 лютого вночі та вранці у західних та більшості північних областей, вдень на більшій частині території країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та області 19 лютого вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, на ці вихідні в Україні буде потепління. Температура повітря коливатиметься від +4 до +11.

Крім того, у суботу в Україні прогнозується шквальний вітер, пориви якого сягатимуть до 15-20 м/с.

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