В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

На завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение. В украинских областях будет сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Завтра днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с.
Отметим, что на этой неделе в Украине фиксируют сильные морозы. Температура воздуха в некоторых регионах опустилась до -19 градусов.
Напомним, на территории Украины температура воздуха 12 января колеблется от -2 до -15 градусов. Осадков практически нет.
Отметим, сегодня в Украине формирует погоду антициклон Bernhard. Ожидается холодный, но не штормовой, ветер, а также мороз до -18.