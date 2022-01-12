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В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

Автор: Анастасия Рокитна

На завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение. В украинских областях будет сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Завтра днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Отметим, что на этой неделе в Украине фиксируют сильные морозы. Температура воздуха в некоторых регионах опустилась до -19 градусов.

Напомним, на территории Украины температура воздуха 12 января колеблется от -2 до -15 градусов. Осадков практически нет.

Отметим, сегодня в Украине формирует погоду антициклон Bernhard. Ожидается холодный, но не штормовой, ветер, а также мороз до -18.

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