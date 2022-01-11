Без осадков и мороз до -15: прогноз погоды на завтра
В среду, 12 января, практически на всей территории Украины осадки не ожидаются. Температура воздуха будет колебаться от -2 до -15 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Погоду в Украине завтра определит периферия антициклона Bernhard. Он принесет арктический холод и усиление морозов. В большинстве регионов осадки не ожидаются. Ночью снег пройдет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также Крыму.
Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. На дорогах местами гололедица
Температура воздуха 12 января составит:
- на западе днем от -3 до -11, ночью от -9 до -15;
- на севере днем от -11 до -13, ночью от -13 до -15;
- на востоке днем от -5 до -10, ночью от -7 до -13;
- на юге днем от -2 до -6, ночью от -3 до -8;
- в центре днем от -9 до -13, ночью от -10 до -13.
Фото: погода в Украине 12 января (meteo.gov.ua)
Прогноз в Киеве
В Киеве завтра осадки не ожидаются. Температура воздуха в ночное и дневное время будет находиться в пределах от -13 до -15 градусов.
Фото: погода в Киеве 12 января (meteo.gov.ua)
Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в ближайшие три дня. На старый Новый год ожидаются морозы до -19 градусов.