В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

В Украине объявлено штормовое предупреждение на 19 декабря. Будут сильные порывы ветра, на дорогах большинства областей гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в Украине порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах большинства областей гололедица; днем в северо-восточной части - вьюги (I уровень опасности, желтый).
В Киеве и области 19 декабря порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Напомним, в Украине идет резкое похолодание до -19.