RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні оголошено штормове попередження на завтра

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження на 19 грудня. Будуть сильні пориви вітра, на дорогах більшості областей ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах більшості областей ожеледиця; вдень у північно-східній частині - хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та області 19 грудня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Нагадаємо, в Україну йде різке похолодання до -19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніШтормове попередження