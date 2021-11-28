В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра. Синоптики рассказали, где будут ливни и мокрый снег.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Завтра в восточной части, днем и в центральных областях значительные дожди, в Карпатском регионе значительный мокрый снег и дождь.
Ночью в южных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киевской области 29 ноября порывы ветра 15-20 м/с.
Напомним, синоптики Укргидрометцентра сделали предупреждение о тумане в Украине.
Отметим, в Одессе не смог приземлиться самолет, летевший из Киева. Причиной тому стал густой туман.