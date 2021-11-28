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В Одессе не смог приземлиться самолет: названа причина

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Одесса, Воскресенье 28 ноября 2021 14:32
В Одессе не смог приземлиться самолет: названа причина Фото: в Одессе не смог приземлиться самолет (facebook.com/airportkiev)
Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе не смог приземлиться самолет, который летел из Киева. Причиной тому стал густой туман.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Думская".

Борт Boeing 737-8HX авиакомпании Bees Airlines вылетел из Киева в 5:44, на 20 минут позже расписания, и прибыл в Одессу в 6:56, однако из-за тумана не пошел на посадку и сделал несколько кругов над городом, а затем направился обратно в столицу.

В 8:25 самолет приземлился в "Борисполе".

Одесский аэропорт успешно принял следующий самолет в 8:36 утра - из Стамбула прибыл Airbus 321 "Турецких авиалиний".

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра сделали предупреждение о тумане в Украине.

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