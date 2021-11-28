Туман в Украине: синоптики объявили предупреждение
Фото: Украину накрыл туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня Украину накроет туман. Синоптики УкрГидрометцентра сделали предупреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Утром 28 ноября в северных, большинстве западных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Отметим, что Киев уже накрыл туман и ухудшилась видимость.
Напомним, в Украине днем в южной части и большинстве западных областей ожидаются дожди. В столице без существенных осадков, утром и ночью ожидается туман.