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В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

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Киев, Воскресенье 28 ноября 2021 15:27
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра. Синоптики рассказали, где будут ливни и мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Завтра в восточной части, днем и в центральных областях значительные дожди, в Карпатском регионе значительный мокрый снег и дождь.

Ночью в южных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киевской области 29 ноября порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сделали предупреждение о тумане в Украине.

Отметим, в Одессе не смог приземлиться самолет, летевший из Киева. Причиной тому стал густой туман.

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