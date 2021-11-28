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В Україні оголошено штормове попередження на завтра

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Київ, Неділя 28 листопада 2021 15:27
В Україні оголошено штормове попередження на завтра Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження на завтра. Синоптики розповіли, де будуть зливи та мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Завтра у східній частині, вдень і в центральних областях значні дощі, у Карпатському регіоні значний мокрий сніг та дощ.

Вночі у південних та східних, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). У Київській області 29 листопада пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру зробили попередження про туман в Україні.

Зазначимо, в Одесі не зміг приземлитися літак, який летів з Києва. Причиною тому став густий туман.

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