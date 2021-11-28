В Україні оголошено штормове попередження на завтра
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Getty Images)
В Україні оголошено штормове попередження на завтра. Синоптики розповіли, де будуть зливи та мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Завтра у східній частині, вдень і в центральних областях значні дощі, у Карпатському регіоні значний мокрий сніг та дощ.
Вночі у південних та східних, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). У Київській області 29 листопада пориви вітру 15-20 м/с.
Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру зробили попередження про туман в Україні.
Зазначимо, в Одесі не зміг приземлитися літак, який летів з Києва. Причиною тому став густий туман.