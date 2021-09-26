В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет сильный ветер

Погода в Украине 26 сентября может ухудшиться, на востоке, юге и в центральной части объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра будет достигать 20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям .

Сообщается, что по данным Гидрометцентра, 26 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине сегодня будет теплой почти во всех областях, но на востоке будут дожди.

До этого на западе страны из-за подъема воды в реке объявили угрозу подтоплений.