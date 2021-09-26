В Украину пришло потепление, но местами еще будет дождливо: погода на сегодня

Погода в Украине сегодня будет теплой почти во всех областях. Лишь на востоке страны сохранятся дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра .

Прогноз погоды в областях

На западе Украины будет сухо и малооблачно. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до + 22 градусов. Ночью термометры покажут от +8 до +12.

В восточных областях ожидаются незначительные дожди. Днем термометры покажут от +16 до +19 градусов, а ночью температура снизится до +9...+11.

На севере будет сухо, а температура днем будет колебаться от +14 до +17 градусов. Ночью синоптики прогнозируют от + 9 до + 11 градусов.

В южных регионах воздух днем прогреется до +20...+23 градусов, но ночью столбики термометров опустятся до +10...+13 градусов.

В центральных областях прогнозируют от +15 до +20 градусов днем и от +10 до +13 ночью.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня также не прогнозируют осадков. Температура воздуха днем в столице будет колебаться от +15 до +17 градусов, а ночью термометры покажут от +11 до +13.