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В Україні оголошено штормове попередження: де буде сильний вітер

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Неділя 26 вересня 2021 10:31
В Україні оголошено штормове попередження: де буде сильний вітер Фото: в Україні очікуються сильні пориви вітру (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Погода в Україні 26 вересня може погіршитися, на сході, півдні та в центральній частині оголошено штормове попередження. Швидкість вітру сягатиме 20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, 26 вересня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні сьогодні буде теплою майже у всіх областях, але на сході будуть дощі.

До цього на заході країни через підйом води в річці оголосили загрозу підтоплень.

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Погода в Україні Штормове попередження
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