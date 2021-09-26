В Україні оголошено штормове попередження: де буде сильний вітер

Погода в Україні 26 вересня може погіршитися, на сході, півдні та в центральній частині оголошено штормове попередження. Швидкість вітру сягатиме 20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій .

Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, 26 вересня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні сьогодні буде теплою майже у всіх областях, але на сході будуть дощі.

До цього на заході країни через підйом води в річці оголосили загрозу підтоплень.