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В Украине объявлено штормовое предупреждение на 1 сентября

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение на 1 сентября. Ливень накроет Карпаты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

1 сентября на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь (I уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра дожди будут в западных, Житомирской, Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Вместе с тем, в Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в Украине прогнозируют более сильное похолодание в западных областях.

Ранее сообщалось, что погода в Украине сильно испортится уже с первых дней сентября.

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