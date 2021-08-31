В Украине объявлено штормовое предупреждение на 1 сентября

Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение на 1 сентября. Ливень накроет Карпаты.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
1 сентября на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь (I уровень опасности, желтый).
На сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра дожди будут в западных, Житомирской, Черниговской, Сумской и Киевской областях.
Вместе с тем, в Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, в Украине прогнозируют более сильное похолодание в западных областях.
Ранее сообщалось, что погода в Украине сильно испортится уже с первых дней сентября.