В Україні оголошено штормове попередження на 1 вересня

Синоптики України оголосили штормове попередження на 1 вересня. Злива накриє Карпати.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
1 вересня на Закарпатті та в Карпатах значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий).
На сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра дощі будуть у західних, Житомирській, Чернігівській, Сумській та Київській областях.
Разом з тим, в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Луганській, Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, в Україні прогнозують ще сильніше похолодання у західних областях.
Раніше повідомлялось, що погода в Україні сильно зіпсується вже з перших днів вересня.