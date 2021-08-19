UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 7 областей

Автор: Анастасия Рокитна

УкрГидрометцентр объявил штормовое предупреждение на завтра. Под угрозой 7 областей и оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Завтра в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Отметим, на сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра дожди и грозы будут в Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой, Днепровской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

Напомним, украинцев на этой неделе ждут длинные выходные, которые продлятся с 21 по 24 августа. Синоптики дали прогноз погоды на эти дни.

Отметим, циклон Luciano несет в Украину похолодание с грозовыми дождями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеШтормовое предупреждение