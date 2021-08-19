В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 7 областей

УкрГидрометцентр объявил штормовое предупреждение на завтра. Под угрозой 7 областей и оккупированный Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Завтра в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Отметим, на сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра дожди и грозы будут в Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой, Днепровской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.
Напомним, украинцев на этой неделе ждут длинные выходные, которые продлятся с 21 по 24 августа. Синоптики дали прогноз погоды на эти дни.
Отметим, циклон Luciano несет в Украину похолодание с грозовыми дождями.