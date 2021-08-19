Похолодание и дожди на День независимости: прогноз погоды в Украине на длинные выходные

Украинцев на этой неделе ждут длинные выходные, которые продлятся с 21 по 24 августа. Погода в эти дни будет прохладной, а в День независимости на половине территории страны пройдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

21 августа

В субботу температура воздуха днем по всей территории страны будет примерно одинаковой и будет колебаться между отметками +25-27 градусов. Ночью будет опускаться до +11-13 градусов в западных областях и до +15-17 градусов в восточных.

Кроме того, на западе ожидаются грозовые дожди. Также они распространятся на территории восточных областей и Крыма.

22 августа

В воскресенье осадки пойдут с территории страны. Во всех регионах будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха будет колебаться на уровне +25-27 градусов. Ночью будет опускаться до +13-15 градусов.

23 августа

В понедельник, когда будут отмечать День флага, на всей территории страны осадков также не ожидается.

Однако температура в большинстве регионов опустится до +21-24 градусов днем. Теплее будет в восточных областях, где столбики термометров будут достигать +25-27 градусов.

Ночью холоднее всего будет во Львовской области, где прогнозируют +10 градусов.

24 августа

В День независимости в Украину вернутся дожди. Ливни накроют западные регионы, а также Житомирскую и Винницкую области.

Кроме того, как и в предыдущий день, будет прохладно. По всей стране прогнозируют +21-23 градуса, только на востоке и полундни +25-27.

Ночью температура воздуха значительно снизится в западных областях. В Волынской должны зафиксировать +9 градусов тепла.