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В Україні оголошено штормове попередження: під загрозою 7 областей

Автор: Анастасія Рокитна

УкрГідрометцентр оголосив штормове попередження на завтра. Під загрозою 7 областей та окупований Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Завтра у південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра дощі та грози будуть у Харківській, Луганській, Полтавській, Донецькій, Дніпровській, Запорізькій та Херсонській областях, а також в Криму.

Нагадаємо, українців цього тижня чекають довгі вихідні, які триватимуть з 21 по 24 серпня. Синоптики дали прогноз погоди на ці дні.

Зазначимо, циклон Luciano несе в Україну похолодання з грозовими дощами.

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