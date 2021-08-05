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В Украине объявлено штормовое предупреждение

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Киев, Четверг 05 августа 2021 08:50
В Украине объявлено штормовое предупреждение Фото: синоптики предупредили о грозах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение. Киев сегодня накроет гроза, а Карпаты - ливень.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в Киеве и Киевской области грозы, днем шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Сегодня и завтра в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах 6 августа в западной части страны значительные дожди (I уровень опасности, желтый), а ночью завтра в Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, в Украину пришло похолодание.

Отметим, сегодня погода в Украине будет богатой осадками, а циклон, приближающийся к стране, принесет в западные области сильные грозовые дожди и шквалы.

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