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В Україні оголошено штормове попередження

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 08:50
В Україні оголошено штормове попередження Фото: синоптики попередили про грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України оголосили штормове попередження. Київ сьогодні накриє гроза, а Карпати - злива.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у Києві та Київській області грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Сьогодні і завтра у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

Крім того, ввечері 5 серпня на Закарпатті та в Карпатах, 6 серпня у західній частині країни значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий), а вночі завтра в Карпатах сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Нагадаємо, в Україну прийшло похолодання.

Зазначимо, сьогодні погода в Україні буде багатою на опади, а циклон, що наближається до країни, принесе в західні області сильні грозові дощі та шквали.

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Погода в Україні Штормове попередження похолодание
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