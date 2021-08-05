Похолодание и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине похолодало в западных областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики на сегодня прогнозируют дожди в западных областях, в частности в Карпатах ожидается ливень. Температура воздуха опустится до +24 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
Сегодня дожди ожидаются в западных, частично центральных и северных областях. Во всех остальных регионах будет переменная облачность и без осадков.
На западе днем температура воздуха составит +24+27, а ночью +13+17.
На юге страны будет +29+32, а ночью +19+22.
На севере ожидается днем +24+27, а ночью +13+16.
В центральных областях днем будет +24+29, а ночью +14+17.
На востоке днем будет +29+32, а ночью +14+16.
Прогноз в Киеве
Сегодня в Киеве будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +24+26, а ночью +15+17.