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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 1 июня ухудшится в четырех областях. Ожидаются грозы и дожди.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По информации УкрГидрометцентра, сегодня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый).

Отметим, погода в Украине на этой неделе будет преимущественно прохладная и с осадками. По информации синоптиков, ожидается снижение температуры и дожди с грозами.

Напомним, сильные ливни вчера были в западных областях Украины. Из-за этого возможны подтопления в этих регионах.

Отметим, синоптики рассказали, когда в Украину придет долгожданное потепление.

Кроме того, погода в июне в Украине ожидается не самая благоприятная. Первый месяц лета будет дождливым, возможны сильные грозы.

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