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Сильные ливни накроют запад Украины, грозят подтопления

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Киев, Понедельник 31 мая 2021 08:31
Сильные ливни накроют запад Украины, грозят подтопления Фото: в Украине дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня сильные ливни в западных областях Украины. Из-за этого возможны подтопления в этих регионах.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Из-за ливня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Прута и Сирета будут проходить подъемы уровней воды на 0,2 - 1,3 метров над уровнями. Могут быть подтопления.

Также сегодня на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,5-1,5 метров, местами возможен начальный выход воды на заводь.

В местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного стока (желтый уровень опасности).

Напомним, синоптики рассказали, когда в Украину придет долгожданное потепление.

Отметим, вчера Карпаты засыпало снегом, в других регионах Украины шли дожди. Также спасатели предупреждали о подтоплении.

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