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В Україні оголошено штормове попередження

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 1 червня погіршиться у чотирьох областях. Очікуються грози та дощі.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

За інформацією УкрГідрометцентру, сьогодні у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, погода в Україні цього тижня буде переважно прохолодна та з опадами. За інформацією синоптиків, очікується зниження температури та дощі з грозами.

Нагадаємо, сильні зливи вчора були у західних областях України. Через це можливі підтоплення у цих регіонах.

Зазначимо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

Крім того, погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша. Перший місяць літа буде дощовим, можливі сильні грози.

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