В Україні оголошено штормове попередження
В Україні сьгодні різко погіршиться погода. В країні оголошено штормове попередження у більшості регіонів.
Сьогодні вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Також сьогодні в Київській області та у Києві пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Разом з тим, синоптики попереджають, що у більшості районів центральних, північних, східних, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Одеської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Крім того, у зв’язку з відлигою, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
На сайті УкрГідрометцентру повідомляється, що на більшій частині країни очікуються дощі та грози, температура повітря буде коливатися від +14 до +22.
Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру назвали дату покращення погоди.
Зазначимо, раніше синоптик попередила про похолодання з дощами в Україні.