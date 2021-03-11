В Украине объявлено штормовое предупреждение

В пятницу, 12 марта, в большинстве областей Украины ожидаются сильные порывы ветра. Из-за непогоды синоптики объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.
Порывы ветра до 20 метров в секунду завтра ожидаются ночью на западе, а утром и днем в остальных областях, кроме восточных. На дорогах страны, кроме юго-восточной части, возможна гололедица.
В Карпатах синоптики прогнозируют порывы ветра до 30 метров в секунду, а также метель и значительный снег ночью.
Синоптики объявили желтый уровень опасности.
Фото: карта погоды (facebook.com/ukrgmc.official)
Напомним, из-за оттепели в западных областях прогнозируют подтопления, а в Карпатах возможен сход лавин.
Добавим, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в марте. Прогнозируют, что дожди с мокрым снегом будут держаться еще долго.
Кроме того, в Украину надвигается метель. Синоптики назвали области, которые окажутся под ударом непогоды.