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В Україні оголошено штормове попередження

Автор: Дмитро Левицький

У п'ятницю, 12 березня, у більшості областей України очікуються сильні пориви вітру. Через негоду синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомив Український гідрометцентр на сторінці у Facebook.

Пориви вітру до 20 метрів на секунду завтра очікуються вночі на заході, а вранці та вдень у решті областей, крім східних. На дорогах країни, крім південно-східної частини, можлива ожеледиця.

У Карпатах синоптики прогнозують пориви вітру до 30 метрів на секунду, а також хуртовину та значний сніг вночі.

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.

Фото: мапа погоди (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, через відлигу у західних областях прогнозують підтоплення, а в Карпатах можливе сходження лавин.

Додамо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у березні. Прогнозують, що дощі з мокрим снігом триматимуться ще довго.

Крім того, в Україну суне хуртовина. Синоптики назвали області, які опиняться під ударом негоди.

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Новини України ГідрометцентрпрогнозШтормове попередження
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