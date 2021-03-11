В Україні оголошено штормове попередження

Пориви вітру до 20 метрів на секунду завтра очікуються вночі на заході, а вранці та вдень у решті областей, крім східних. На дорогах країни, крім південно-східної частини, можлива ожеледиця.

У Карпатах синоптики прогнозують пориви вітру до 30 метрів на секунду, а також хуртовину та значний сніг вночі.

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.

Фото: мапа погоди (facebook.com/ukrgmc.official)