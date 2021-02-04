В Украине объявлено штормовое предупреждение

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В четверг, 4 февраля, в центре и на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий. Такие данные привел Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных регионах, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Напомним, 4 февраля только в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях будет идти мокрый снег. Всю другую территорию Украины накроют дожди. Днем температура воздуха в регионах будет колебаться от +2 до +10.

Также РБК-Украина писало, что в стране снова похолодает с 5 февраля. Синоптики прогнозируют снегопады и падение температуры воздуха до -21.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градусов тепла, в Крыму до 3 градусов тепла.