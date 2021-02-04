В Україні оголошено штормове попередження

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

У четвер, 4 лютого, в центрі та на заході України очікується погіршення погодних умов. Такі данні навів Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних регіонах, а також в Житомирській, Київській та Вінницькій областях очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, 4 лютого лише у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях буде йти мокрий сніг. Усю іншу територію України вкриють дощі. Вдень температура повітря у регіонах буде коливатись від +2 до +10.

Також РБК-Україна писало, що в країні знову похолодає з 5 лютого. Синоптики прогнозують снігопади та падіння температури повітря до -21.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2021 року середня місячна температура в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла.