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В Україні оголошено штормове попередження

Україна, Четвер 04 лютого 2021 09:30
В Україні оголошено штормове попередження
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У четвер, 4 лютого, в центрі та на заході України очікується погіршення погодних умов. Такі данні навів Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних регіонах, а також в Житомирській, Київській та Вінницькій областях очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, 4 лютого лише у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях буде йти мокрий сніг. Усю іншу територію України вкриють дощі. Вдень температура повітря у регіонах буде коливатись від +2 до +10.

Також РБК-Україна писало, що в країні знову похолодає з 5 лютого. Синоптики прогнозують снігопади та падіння температури повітря до -21.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2021 року середня місячна температура в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла.

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