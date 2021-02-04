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Дождь со снегом и потепление: прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 04 февраля 2021 08:00
Дождь со снегом и потепление: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 4 февраля, в Украине ожидаются осадки в виде дождя и снега. Днем температура воздуха в регионах будет колебаться от +2 до +10.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня лишь в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях будет идти мокрый снег. Всю остальную территорию Украины накроют дожди.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +4 до +9, а ночью она будет в пределах +2 +4.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от +2 до +6, а ночью столбики термометров покажут 0 +4.

В южных и восточных регионах температура воздуха будет колебаться от +4 до +10, а ночью она будет от +2 до +6.

Дождь со снегом и потепление: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет идти снег с дождем. Температура воздуха днем ожидается от +3 до +5, а ночью от 0 до +2.

Дождь со снегом и потепление: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Украине снова похолодает с 5 февраля. Синоптики прогнозируют снегопады и падение температуры воздуха до -21.

Кроме того, сегодня в Украине ожидается сильный штормовой ветер. Синоптики объявили первый уровень опасности.

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