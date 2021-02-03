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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Автор: РБК-Украина

В четверг, 4 февраля, в Украине ожидается сильный штормовой ветер. Синоптики объявили первый уровень опасности.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, завтра в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях ожидаются порывы ветра до 15-20 метров на секунду.

Также в Киеве утром и днем 4 февраля прогнозируются порывы ветра до 15-20 метров на секунду.

Напомним, сегодня в большинстве западных и некоторых центральных и северных областях ожидается мокрый снег. Температура воздуха в Украине днем будет колебаться от +1 до +10, однако ночью будут наблюдаться заморозки.

Ранее сообщалось, что в течение текущей недели ожидаются резкие изменения погоды. После потепления в Украину вернутся морозы.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла.

Прогноз погоды
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