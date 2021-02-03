ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні оголошено штормове попередження

Автор: РБК-Україна

У четвер, 4 лютого, в Україні очікується сильний штормовий вітер. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, завтра у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.

Також у Києві вранці та вдень 4 лютого прогнозуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.

Нагадаємо, сьогодні у більшості західних та деяких центральних та північних областях очікується мокрий сніг. Температура повітря в Україні вдень буде коливатися від +1 до +10, проте вночі будуть спостерігатися заморозки.

Раніше повідомлялося, що протягом поточного тижня очікуються різкі зміни погоди. Після потепління в Україну повернуться морози.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, в лютому 2021 року середня місячна температура в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму до 3 градусів тепла.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Гідрометцентр