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Мокрый снег и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

Украина, Среда 03 февраля 2021 08:00
Мокрый снег и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В среду, 3 февраля, в большинстве западных, некоторых центральных и северных областях - мокрый снег. Температура воздуха в Украине днем будет колебаться от +1 до +10, однако ночью будут наблюдаться заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня мокрый снег ожидается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черновицкой областях. На всей остальной территории Украины будет переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем составит от +3 до +8, а ночью от -4 до +2.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +8, а ночью столбики термометров покажут -6 -1 градус.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +4 +10, а ночью -1 +5.

Мокрый снег и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

На подавляющей территории Киевской области, включая столицу, сегодня будет идти снег с дождем. Температура воздуха днем ожидается от +1 до +4, а ночью от -7 до -3.

Мокрый снег и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

Напомним, на протяжении текущей недели ожидаются резкие изменения погоды. После потепления в Украину вернутся морозы.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла.

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